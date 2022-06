Incontro Tiago Pinto-Paratici, un difensore sul piatto

Fabio Paratici avrebbe incontrato la dirigenza giallorossa per Zaniolo, ma si sarebbe discusso anche di un difensore che piace a José Mourinho

Si apre una nuova pista per i giallorossi. L’incontro tra Fabio Paratici e Tiago Pinto ha visto come protagonista Nicolò Zaniolo, ma non solo.

L’ex dirigente della Juventus avrebbe parlato con la Roma anche di un proprio giocatore, che interessa proprio ai capitolini. Joe Rodon, gallese del Tottenham, interessa infatti a José Mourinho. Il difensore sembra essere in uscita dagli Spurs e la Roma potrebbe fare un tentativo.

Il Tottenham apre

I londinesi sarebbero apertissimi alla cessione del gallese, che potrebbe partire alla volta della Serie A in prestito. Infatti, il Tottenham potrebbe cedere il giocatore a titolo temporaneo garantendo alla Roma il diritto di riscatto.

Situazione che garantirebbe il giocatore ai giallorossi e allo stesso tempo di mantenere il controllo da parte degli inglesi. Intanto la Roma continua a muoversi su più fronti per la difesa. Aguerd purtroppo è sfumato – andato al West Ham – e servirà un centrale. Ndicka dell’Eintracht Francoforte è il nuovo nome, anche se non entusiasma troppo. Il calciatore ex Auxerre costa 15 milioni, ma non sembra essere una prima scelta.

La Roma vorrebbe qualcuno su cui poter puntare alla lunga e magari che possa giocare con la difesa a quattro. Ndicka predilige quella a tre, fattore che potrebbe metterlo fuori dai giochi di mercato. Ci sarà da monitorare anche la situazione Ibanez, con il rischio che il brasiliano possa finire ceduto. La Roma potrebbe ceder davanti a proposte indecenti.