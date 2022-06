Sconcerti a Tuttomercatoweb “Berardi Perfetto per la Juve”

Secondo Sconcerti, Domenico Berardi sarebbe più utile di Di Maria per la Juventus. L’italiano è nel mirino dei bianconeri

Ormai si può dire quasi conclusa la trattativa tra Angel Di Maria e la Juventus. Indipendentemente da come andrà – anche se filtra pessimismo – la trattativa può dirsi finita. La Juventus, in ogni caso, ha già i propri prossimi obiettivi.

Se Angel Di Maria non dovesse arrivare a Torino, la Juventus sarebbe già pronta ad investire su altri profili. Il primo sembrerebbe essere Domenico Berardi del Sassuolo. Il calciatore azzurro piace parecchio ad Allegri, tanto che potrebbe essere fatto un investimento di circa 30 milioni per portarlo a Torino.

Sconcerti promuove l’operazione

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Mario Sconcerti non ha dubbi. Domenico Berardi è il profilo giusto per i bianconeri e farebbe un salto di qualità enorme andando a Torino. Ecco le parole di Sconcerti: “E’ l’ora della Juve che lo prenda. E’ il miglior giocatore italiano sul mercato. E’ uno di rendimento sicuro, è uno che fa gol e assist, è ideale per la Juve più di Di Maria, che non verrebbe così convinto.

La vera differenza tra i due è sostanziale. Di Maria veniva col proprio cartellino, Berardi va comprato, ma sulla qualità non c’è dubbio. I dubbi di Di Maria? Gioca in Francia, non credo che siano sul livello del calcio italiano. Credo sia un po’ stanco, è da 15 anni che è lontano dall’Argentina e vorrebbe tornare a casa”. Parole che potrebbero finire per essere profetiche, rappresentando la paura di ogni tifoso bianconero: quella che Di Maria possa essere un flop.