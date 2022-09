Insigne torna a parlare di Napoli: “Il rimpianto che ho è…”

Lorenzo Insigne dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni ha deciso di partire oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC con il quale ha già portato a casa 6 reti.

L’attaccante, classe ’91 e napoletano d’origine, ha totalizzato con la squadra azzurra 96 reti in 337 presenze totali e, ormai a campionato iniziato, è tornato a parlare di Napoli e del Napoli in un’intervista rilasciata a Dazn.

Il calciatore ha parlato di quanto la città e propri tifosi diano tanto alla squadra così da fargli percepire il proprio tifo e la propria passione. Indubbiamente, Napoli è una città che resta nel cuore dei giocatori che passano di qui soprattutto per chi ci è nato e si è fatto strada tra i vicoli per arrivare in alto e proprio per questo l’ex capitano azzurro ha dichiarato di avere un unico rimpianto: “Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri. E anche ora che non ci sono più spero che il Napoli raggiunga questo traguardo perché i tifosi lo meritano“.