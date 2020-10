Inter, Bastoni a sorpresa positivo al Covid-19: solo ieri il test era negativo

Misteri si addensano sul giovane difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Il giocatore è infatti risultato essere uno dei due casi positivi al Covid 19 nei test avvenuti a Coverciano in occasione della chiamata della Nazionale Under21. Una sorpresa che gela l’ambiente dell’Inter e che getta nello sconforto Conte e il suo staff.

Tutto il gruppo degli Azzurrini, prima di riunirsi nelle aree comuni, era stato attentamente testato come da protocollo con un primo giro di tamponi. Una volta accertato all’unanimità l’esito negativo, il ct Nicolato ha potuto dare il benvenuto ai ragazzi e iniziare con loro la preparazione in vista del match contro l’Islanda.

Alla ripresa degli allenamenti del giorno seguente però un nuovo giro di tamponi ha evidenziato la positività di due giocatori. La più classica delle docce fredde investe Bastoni e Carnesecchi, entrambi di scuola atalantina ed ex compagni nelle giovanili della Dea.

La notizia lascia esterrefatti i giocatori (risultati negativi solo 24 ore prima) così come il resto del gruppo azzurro che in risposta agli infausti esiti oggi non terrà alcun allenamento ma si chiuderà in autoisolamento precauzionale. Nel pomeriggio di oggi comunque tutti i giocatori saranno coinvolti in un ulteriore test. Toccherà poi alla ASL di competenza decidere sul da farsi. Il match di qualificazione agli Europei di categoria contro l’Islanda ora è in forte dubbio.

Italia e Islanda si giocano la vetta della classifica del gruppo A per le qualificazione agli Europei della prossima estate. A comandare il girone c’è l’Irlanda con 3 punti di vantaggio sugli Azzurrini e 4 sulla nazione dei geyser. I nostri e gli islandesi hanno però un match disputato in meno, lasciando la testa del gruppo aperta a qualsiasi pronostico.