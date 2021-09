Inter, brutte notizie per Vidal: il cileno rischia di saltare anche la Champions

Brutte notizie in casa Inter. Dopo gli accertamenti realizzati nella mattinata di ieri presso l’Humanitas si è appreso di un risentimento muscolare della coscia destra per Arturo Vidal, che lo porterebbe ad un’assenza più lunga del previsto.

Il centrocampista cileno non solo non è rientrato nell’elenco dei convocati di stasera contro la Fiorentina, ma rischia pure di non rientrare a disposizione nemmeno per il match di martedì prossimo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Come riportato da Tuttosport, il mediano potrebbe addirittura rischiare di saltare gli impegni di ottobre con la propria nazionale per rimanere ad Appiano Gentile e lavorare verso un recupero completo.

Scontata dunque la sua assenza contro l’Atalanta prevista per il prossimo sabato; a sostegno del mister Inzaghi potrebbe essere dunque impiegato Joaquin Correa.

Correa, infatti, era stato escluso dai convocati di Firenze a causa dell’infortunio all’anca contro il Bologna, mentre per il big match contro la Dea dovrebbe tornare regolarmente a disposizione.