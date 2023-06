Inter, contatti con l’agente di Jordi Alba

È stato un finale di stagione molto commovente per il Barcellona. Nonostante il ritorno alla vittoria della Liga, che mancava da diversi anni, ci sono stati alcuni addii di calciatori storici. Il primo a lasciare è stato Pique, già verso il mese di novembre.

Se per Sergio Busquets la notizia era risaputa da tempo, visto che c’era stata una lettera d’addio in cui motivava questa scelta, un po’ diversa era la situazione per Jordi Alba. Il terzino spagnolo ha totalizzato non tantissime presenze in stagione, nonostante le alternative non fossero così all’altezza.

L’esterno 33enne lascerà la sponda blaugrana Dopo undici anni e oltre 450 presenze con la maglia del Barcellona. L’ex Valencia potrà quindi scegliere una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il difensore non ha ancora definito la prossima tappa della sua carriera anche se ci sono diverse opzioni. Il quotidiano spagnolo assicura che tra i club con cui il suo agente, Vicente Fores, è in contatto c’è anche l’Inter oltre all’Atletico Madrid e il Benfica. I portoghesi, specialmente, sono alla ricerca di un esterno, tenuto conto dell’addio di Grimaldo, anche lui a parametro zero.

“Il club italiano ha sempre avuto Jordi Alba come oggetto del desiderio però il FPF non ha permesso all’Inter di portare a termine l’operazione. Ora che il giocatore è libero e l’Inter può offrire un ingaggio senza dover pagare il Barcellona, si apre una nuova possibilità”, si legge sul Mundo Deportivo.