Inter, Conte a un passo dal Tottenham: vorrebbe portare Skriniar con Sé

Il giocatore, secondo fonti vicine al club, sarebbe propenso a seguire il suo ex condottiero

Antonio Conte aveva decisamente in mente altri programmi per continuare il suo percorso all’Inter: voleva infatti che la dirigenza fosse pronta ad investire così da mantenere competitivo il club anche in vista della Champions del prossimo anno.

Tuttavia i piano di Zhang e company erano leggermente diversi: cedere è la parola chiave, per fare cassa e poi eventualmente parzialmente reinvestire. Totalmente un altro prospetto rispetto a quello del mister salentino.

Ebbene, tuttavia, i percorsi di Inter e Conte non sembrano ancora essersi interrotti del tutto per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar: il giocatore, secondo fonti vicine al club, sarebbe propenso a seguire il suo ex condottiero, che a sua volta lo vorrebbe con sé.

Il mister salentino sembrerebbe a un passo dal Tottenham, e sembra che si stia già confrontando con i dirigenti londinesi sulla strategia di mercato da adottare per rinforzare la rosa per il prossimo anno.

Il centrale slovacco è tornato ad essere protagonista a livelli top nel corso di questa stagione, adattandosi alla perfezione nella difesa a tre dopo un anno di sofferenza in cui era arrivato a perdere il posto da titolare in favore di Diego Godin, poi ceduto al Cagliari.