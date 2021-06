Juve, si complica la pista Locatelli: il centrocampista nel mirino del Real

In cima alla lista delle priorità per la Juventus in vista della prossima stagione c’è l’arrivo di un centrocampista che faccia partire l’azione e detti i ritmi di gioco, il profilo è già stato individuato da tempo: si tratta di Manuel Locatelli, regista del Sassuolo e della nazionale italiana.

I contatti con il club neroverde e gli agenti del giocatore vanno avanti da tempo, i bianconeri sono in vantaggio sulla concorrenza ma l’affare nelle ultime ore si starebbe complicando.

Il motivo risiederebbe nell’approdo sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti, grande estimatore del centrocampista e pronto a muoversi in maniera concreta per portarlo in Spagna.

Locatelli dal canto suo gradirebbe un futuro in bianconero, ma la corte di un club del calibro del Real potrebbe cambiare le carte in tavola e costringere la Juve a rilanciare.

Il Sassuolo è pronto a trattare la cessione, ma per dare il via libera chiede almeno 40 milioni di euro.