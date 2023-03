Inter, derby di Milano per un obiettivo in Ligue 1

Inter-Milan non finisce mai. Nonostante le squadre si siano già incontrate ben 3 volte questa stagione (due in Serie A e 1 in Supercoppa), dove i nerazzurri hanno trionfato ben due volte, potrebbe esserci un nuovo derby, questa volta sul mercato. I due club milanesi si sono sfidati spesso e volentieri per obiettivi in comune.

Il giocatore in questione milita in Francia, più precisamente nel Reims, attualmente all’8° posto in Ligue 1. Stiamo parlando dell’attaccante Florian Balogun, che in 26 presenze ha realizzato 16 goal, ed è terzo nella classifica marcatori francese (a pari merito Ben Yedder e Lacazette).

Il ragazzo è un classe 2001 ed di proprietà dell’Arsenal. Nato a New York da famiglia di origine nigeriane poi trasferitosi a Londra, è entrato nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione, ma anche i nerazzurri lo seguono da tempo e hanno chiesto informazioni, secondo Gazzetta.it:

“È una prima punta di movimento, molto rapido nell’attaccare gli spazi, bravo a cucire il gioco e i suoi margini di miglioramento sono notevoli. Sarebbe l’ideale sia per il Milan, che da anni punta su giovani di qualità, sia per l’Inter, che ha bisogno di “svecchiare” la rosa. Il suo cartellino adesso è valutato 20-25 milioni, ma se da qui a fine stagione continuerà a segnare, la cifra aumenterà ancora”.

“Balogun può essere un investimento interessante, ma dipenderà da quali cessioni saranno fatte per sistemare il bilancio nerazzurro“, scrive La Gazzetta dello Sport.