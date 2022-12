Inter, Dumfries e il possibile approdo al Chelsea. La Gazzetta: “Sistemare il bilancio e trattenere Lukaku”

Finita l’avventura con la sua Olanda, Denzel Dumfries è già tornato per godersi il suo riposo e per poi allenarsi nuovamente con i neroazzurri. L’olandese ha giocato un bel Mondiale, degna di nota la sua prestazione contro gli Usa, in cui l’ex Psv ha realizzato due assist e un goal, permettendo ai suoi di raggiungere i quarti di finale. Ora è pronto ad essere riutilizzato da mister Inzaghi in questa nuova parte di stagione che verrà.

Secondo alcuni media però, l’esperienza di Dumfries potrebbe terminare il prossimo giugno. Il giocatore è molto apprezzato all’estero, considerando che per tutto il mercato estivo di quest’anno è stato vicino al Chelsea, concludendosi il tutto con un nulla di fatto.

Tale interesse del club londinese pare non essere finito. Secondo un recente articolo della “Gazzetta dello Sport”, l’Inter terrà l’esterno olandese fino a fine stagione, per poi sacrificarlo per due questioni: “Entro il 30 giugno 2023 i dirigenti nerazzurri dovranno impacchettare un big per avvicinarsi all’attivo di mercato chiesto dal presidente Steven Zhang già la scorsa estate. […] Tutto si incastra, partendo da Denzel e arrivando a Romelu. Dumfries è sempre più il prescelto tra i big nerazzurri per essere sacrificato sull’altare dei conti, con il Chelsea in prima fila. Ma, nello stesso tempo, la sua eventuale cessione ai Blues renderebbe più facile le discussioni già impostate sul nuovo prestito del compagno belga. Insomma, a fine stagione l’olandese può regalare all’Inter due assist con una sola giocata: uno per il bilancio e uno per Lukaku”.

“I nerazzurri hanno fissato un prezzo orientativo per la maglia numero due: sessanta milioni circa. Il Chelsea ha cercato e cerca ancora un esterno con caratteristiche simili: il gradimento sull’olandese non è cambiato in casa Blues neanche nella transizione da Tuchel a Potter. L’attivo di bilancio, quantificato in una sessantina di milioni circa, era un diktat estivo della proprietà, peraltro lì a portata di mano nelle lunghe settimane di altalena sul mercato.”

“Il Psg, pronto a staccare un maxi-assegno per Skriniar, poteva infatti risolvere i problemi nerazzurri. Lo slovacco è (al momento) rimasto in Italia per decisione di dirigenti e presidente, anzi adesso è impegnato in una complicata operazione di rinnovo. Rispetto a lui, Dumfries è considerato meno strategico e più sostituibile: ecco perché non si faranno barricate per trattenerlo“.