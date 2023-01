Inter, Dumfries sarà la vittima sacrificale per il bilancio e il mercato

All’Inter ancora deve tornare il vero Dumfries dal Mondiale. L’olandese anche ieri contro al Parma in Coppa Italia, ha fornito una brutta prestazione, venendo sostituito alla ripresa dal giovane Bellanova. D’altronde l’olandese ci ha abituato a continue alternanze di periodi flop e top: basti pensare lo scorso anno, dove cominciò la sua esperienza all’Inter molto sottotono, spesso preferitogli Darmian, fino a conquistarsi il posto da titolare.

In questo caso però potrebbe esserci dell’altro. L’olandese potrebbe essere distratto dalle continue voci di mercato, che aleggiano da questa estate. Se la sua cessione non è avvenuta questa estate, il discorso potrebbe essere diverso in questo inverno. Sono mesi che la sua permanenza viene messa in dubbio, visto che il Chelsea non ha mai abbandonato l’interesse nei confronti dell’esterno interista.

Allo stesso tempo, la dirigenza neroazzurra deve far fronte ai soliti problemi di bilancio, che limitano le operazioni di mercato e non solo da almeno un paio di anni. Infatti, come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dumfries è il prescelto per essere sacrificato entro il 30 giugno in nome del bilancio. L’Inter vuole incassare almeno 60 milioni di euro per la cessione.

La stessa Gazzetta ha continuato, elencando una serie di nomi che potrebbero sostituire l’olandese, nel caso in cui la cessione dovesse concretizzarsi: “In quel caso, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potrebbero accelerare sui nomi che hanno già scritto sul taccuino per giugno. Il preferito per talento e prospettive future è anche il più difficile da prendere visto il costo di almeno 25 milioni. Noussair Mazraoui, marocchino che al Bayern gioca meno di quanto vorrebbe. È da sei mesi arrivato in Baviera: non vede l’ora di cambiare aria e a Milano avrebbe praterie davanti per scatenarsi.

Anche altri nomi sono seguiti con interesse, molti nel campionato belga: Tajon Buchanan, canadese del Bruges in cui per 6 mesi è stato compagno di Charles De Ketelaere, ha avuto ottime referenze al Mondiale e costerebbe assai meno. Ad Angelo Preciado, riccioluto ecuadoriano del Genk, mancano centimetri per sostituire Denzel”.