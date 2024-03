Inter, ecco il portiere del futuro

Se c’è una caratteristica che ha contraddistinto l’Inter in questi anni di austerità economica, è quella della pianificazione: la dirigenza nerazzurra riesce sempre a mirare e piazzare colpi a parametro zero o in prospettive future. A tal proposito, uno degli obiettivi in questione da rafforzare è quello della porta: Sommer sta rispettando le aspettative, ma nonostante ciò il fattore età potrebbe penalizzarlo nell’imminente futuro (vedi Handanovic).

Secondo quanto riportato da fonti ben informate, l’Inter è attivamente alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione (da affiancare allo svizzero) e sembra aver individuato il profilo ideale: Bento Matheus Krepski dell’Atletico Paranaense. Il giovane portiere, classe 1999, attualmente sotto contratto con i brasiliani fino al 2026, sembra aver catturato l’attenzione della dirigenza interista. Secondo indiscrezioni, il club milanese avrebbe già assicurato un’opzione per il giocatore, con una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

La scelta di Bento non è l’unica opzione sul tavolo. L’Inter sembra mantenere viva l’attenzione su Michele Di Gregorio, talento cresciuto nelle giovanili nerazzurre e attualmente in forza al Monza e che sta ben figurando con i brianzoli. La sua provenienza dal vivaio interista aggiunge un’ulteriore dimensione emotiva a un possibile ritorno in nerazzurro.