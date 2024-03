Belotti convince la Fiorentina: possibile riscatto

La Fiorentina sarebbe contenta del contributo, ad oggi, di Andrea Belotti alla causa viola e potrebbe chiedere uno sconto alla Roma per un possibile riscatto dell’attaccante di proprietà giallorossa

Il gallo torna a cantare e lo sta facendo senza segnare troppo. Un contributo poco incisivo sotto rete quello con la Fiorentina, sì, ma comunque uno degno di nota sotto il punto di vista del gioco. L’ex attaccante di Roma e Torino, infatti, sta dimostrando di poter restare a Firenze con partite buone per la squadra di Vincenzo Italiano.

La punta di Calcinate vuole rimanere in viola, specialmente per provare a risollevare una carriera al momento in netta discesa. Sembrava poter diventare un grandissimo attaccante per il panorama calcistico italiano, ma al momento è soltanto un grossissimo “e se”. Sotto porta non si sta dimostrando poi così concreto, solo una rete nelle ultime sette partite di Serie A con la Fiorentina, ma da Firenze emerge la possibilità di volerlo riscattare dalla Roma.

Il gallo vuole rimanere

Le prestazioni andrebbero condite con qualche gol in più, ma da Firenze sembrano contenti di quello che il gallo sta dando. Tanta pressione e molto aiuto alla manovra viola, con una Fiorentina che ora viene da tre risultati utili consecutivi e quattro risultati utili nelle ultime cinque.

La Fiorentina vuole alzare l’asticella e qualificarsi alle coppe europee anche nella prossima stagione e con questo Belotti potrebbe anche farcela, ma servirà qualcosina in più. Da Roma filtra ottimismo per un possibile riscatto del gallo, che potrebbe tornare a cantare nuovamente stando a Firenze.