Inter, ecco il prezzo per vendere Onana

Andrè Onana è stata una vera e propria rivelazione per l’Inter. Arrivato a parametro zero, dopo un lunghissimo periodo di squalifica, e di conseguenza lontano dai campi (anche qualche problemino fisico al suo rientro), il portiere camerunense si è conquistato il suo posto da titolare. Nonostante le panchine di inizio stagione, il numero 24 ha scalzato le gerarchia, relegando al ruolo di “secondo”, il capitano Samir Handanovic.

Le sue prestazioni hanno permesso all’Inter di raggiungere una semifinale di Champions, che mancava dalla stagione 2009/10, anno del famoso triplete per i nerazzurri (Inter-Barcellona, per un complessivo di 3-2 per i nerazzurri).

Per quanto Onana sia legato con i nerazzurri fino al 2027, da diverso tempo sta tenendo banco il futuro dell’estremo difensore, su cui è in forte pressing il Chelsea. I contatti fra le due società starebbero proseguendo da diverse settimane, ma l’accordo non sarebbe stato ancora trovato.

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, i nerazzurri avrebbero fissato il prezzo dell’estremo difensore camerunense. Infatti, Ausilio e Marotta sarebbero disposti a privarsi del calciatore davanti ad un’offerta di almeno 60 milioni di euro, generando in questo modo la possibilità di operare a propria volta sul mercato e incassare un’enorme plusvalenza, visto che il suo acquisto è avvenuto a parametro zero.

In realtà, l’Inter non vorrebbe separarsi dal giocatore: tuttavia, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, vi potrebbe essere la necessità di fare qualche sacrificio, a partire dal portiere. In caso di addio di Onana, i favoriti per la successione sono Vicario e Carnesecchi, giovani portieri italiani che stanno mostrando tutto il loro talento in questa stagione.