Napoli, per Osimhen si fa sul serio: De Laurentiis chiede 160 milioni

Il Napoli si sta godendo la vittoria dello scudetto, il terzo arrivato dopo più di 30 anni. Tuttavia, i vertici stanno già lavorando per iniziare al meglio la prossima stagione e puntare questa volta alla Champions League. Victor Osimhen è stato uno dei grandi protagonisti di questa cavalcata verso lo scudetto; per questo motivo, è seguito con interesse da altri club esteri.

Si fa sul serio per Osimhen

Il manager Calenda, come si legge sul quotidiano Il Mattino, ha trascorso le ultime ore assieme al suo assistito a Parigi. Il PSG, infatti, sta monitorando il calciatore da tempo e da quelle parti c’è sempre posto per una stella, considerando il breve addio di Messi e Neymar.

Non solo la Francia, anche l’Inghilterra fa sul serio per il calciatore azzurro. Il Newcastle, di proprietà di un fondo in mano al principe saudita Mohammed bin Salman, è uno di quei club che può permettersi tutto.

In Premier League, però, c’è la fila per Osimhen: dal Manchester United all’Everton, si aspetta solo il momento giusto per presentare un’offerta. Ad oggi serve una cifra importante per convincere Aurelio De Laurentiis: almeno 160 milioni di euro.