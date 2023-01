Inter, il Chelsea ci prova sul serio per Dumfries, ma l’offerta non bastao

Nonostante le diverse voci di cessioni di alcuni giocatori interisti, ad oggi nessuna ha lasciato la squadra neroazzurra. La dirigenza è molto concentrata sui diversi rinnovi per alcuni giocatori che scadranno a gennaio. Allo stesso tempo l’Inter deve monitorare offerte e interessamenti per alcuni calciatori, uno su tutti Denzel Dumfries.

La permanenza dell’olandese è stata messa in dubbio dalla scorsa estate, causa Chelsea. I blues erano disposti a pagare l’esterno ex Psv per una cifra vicino ai 40 milioni di euro, ma poi non se ne fatto nulla. Ma il loro interesse per il giocatore interista non è mai scomparso.

Il bilancio in rosso e le buone prestazione del mondiale in Qatar, sembrano che stiano spingendo la dirigenza interista a cederlo, però ad una cifra molto alta. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Marotta e D’Ausilio vorrebbero cedere il loro classe 96′ solamente per una cifra vicino ai 55-60 milioni di euro.

Cifra troppo alta per il club londinese, nonostante la campagna di acquisti faraonica che sta conducendo da luglio a questa parte. Il Chelsea arriverebbe massimo ai 35 milioni di euro, visto appunto gli oltre 400 milioni di euro già spesi, scrive il quotidiano italiano.

Si attenderanno i prossimi giorni e tutto dipenderà dalle mosse del Chelsea. Allo stesso tempo, se questa cessione dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane, sarà molto difficile sostituire l’olandese, visto poi l’eventuale tempo a disposizione, prima della chiusura del calciomercato invernale.