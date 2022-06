Inter, in questa fase di mercato il focus è sulla difesa: non solo Bremer, c’è anche Kumbulla

“Bremer – attenzione al ritorno di fiamma della Juventus, ma l’Inter si sente in pole per l’intesa raggiunta da mesi col brasiliano – e Milenkovic (anche in questo caso c’è l’ok del serbo che i viola valutano 15-20 milioni) sono gli obiettivi dichiarati.

Ma nelle ultime ore è tornato d’attualità anche il nome di Kumbulla della Roma, giocatore che l’Inter aveva già messo nel mirino nell’estate 2020 insieme a Tonali, salvo poi mollarli per lo stop agli investimenti arrivato da Suning.

Kumbulla non è un titolare per Mourinho e anche per l’Inter sarebbe il perfetto ricambio per uno dei tre titolari, soprattuto se dovessero partire sia Skriniar sia De Vrij, ma la Roma – che non ha preso bene l’addio di Mkhitaryan – ha a bilancio l’albanese per circa 20 milioni e non lo svenderà”.