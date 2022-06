Amici: gli allievi percepiscono un compenso?

Tra le tante domande domande del pubblico di Amici, ne spicca una in particolare. Sul web, infatti, molto spesso i fan del talent si sono chiesti se gli allievi vengano pagati durante la loro esperienza nella scuola.

PERCEPISCONO UN COMPENSO? – Prima dello scoppio della pandemia, come è noto ai fan più affezionati, gli allievi abitavano nei residence. Con lo scoppio della pandemia, il programma si è visto costretto a trovare un’altra soluzione per evitare il rischio di contagi: la casetta. In entrambi i casi, gli allievi non hanno mai dovuto pagare vitto e alloggio.

Oltre a questo, le lezioni di canto e di ballo sono totalmente gratuite. In pratica, i ragazzi, una volta dentro la scuola, non spendono soldi. È il programma, infatti, che fa in modo che abbiano tutto il necessario.

Nonostante gli allievi non debbano spendere soldi, in molti si chiedono se comunque venga dato a loro uno stipendio. Stando alle scarne informazioni trapelate su internet, i ragazzi non percepirebbero un compenso, ma un “rimborso spese”.

La somma del rimborso mensile rimane top secret. Ciò che è comunque giusto ricordare è che oltre ad essere una scuola, Amici è un programma televisivo e ha quindi degli sponsor. Quest’ultimi, come visto nel corso delle edizioni, non mancano di fare regali agli allievi.