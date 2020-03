Inter, la clausola di Pellegrini attira le attenzioni di Marotta

Lorenzo Pellegrini è il vero oggetto del desiderio di tanti in Serie A e in Europa. Il ragazzo in poco più di un paio di stagioni ha dimostrato di sapersi prendere sulle spalle il peso di una maglia pesante come quella della Roma e l’investitura a futuro capitano dei giallorossi addirittura da Francesco Totti. Il suo nome circola però pericolosamente anche tra i tanti che proveranno a portarlo via dalla Capitale il prossimo giugno. Il giocatore ha infatti una clausola rescissoria di soli 30 milioni e l’Inter è pronta al colpaccio a basso costo.

Marotta segue con sempre più interesse la crescita e la maturazione di Pellegrini. Il centrocampista piace e non poco al dirigente nerazzurro che, con ogni probabilità, proverà a ingolosirlo con una ricca offerta il prossimo giugno. Il tutto è reso possibile da una curiosa clausola che recita appena 30 milioni di euro per un profilo che sul mercato potrebbe avere una valutazione almeno doppia.

L’occasione fa l’uomo ladro, meglio ancora se è tutto nero su bianco. Nessun raggiro e nessun truffa dunque, ma solo una opportunità d’oro di arricchire la rosa di Conte con un elemento di assoluto livello. Lo sanno benissimo a Roma ed è per questo che i dirigenti giallorossi da tempo rincorrono l’entourage di Pellegrini per proporre un nuovo contratto che garantisca uno stipendio quasi raddoppiato e la cancellazione di quella infausta clausola.

Intanto da Milano tutti guardano con attenzione la vicenda, pronti a scattare sulla preda al primo, minimo segno di incomprensione. La Roma vorrebbe offrire al suo pupillo un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. L’Inter proverà a ingolosirlo con uno nettamente più cospicuo. La partita è tutta da giocare. Prevarranno i sentimenti del giocatore , romano e romanista, oppure la voglia di far parte di un progetto che già da oggi si preannuncia ambiziosissimo?