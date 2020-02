Inter, ma dov’è Bastoni? Intanto in Europa League si rivede Ranocchia

Da un po’ di tempo è scomparso dai radar il giovane Alessandro Bastoni, difensore centrale ex Parma, da questa estate all’Inter. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili della “Dea” ha da subito impressionato tutti ad Appiano riuscendosi a guadagnarsi un posto da titolare nella formazione nerazzurra. Conte ne è entusiasta e se lo coccola preferendolo addirittura a giocatori ben più esperti come Godin e Ranocchia. Sembra essere nata una stella all’Inter eppure da qualche tempo il ragazzo non si vede più, inghiottito da chissà quale mistero.

Dallo staff interista fanno sapere però come Bastoni sia rimasto precauzionalmente fuori dai titolari negli ultimi tempi a causa di un malanno che lo ha colpito in queste ultime settimane. La febbre forte gli ha impedito di unirsi ai compagni nelle ultime gare e anche contro il Ludogorets non sarà del match.

Indisponibile, dunque, anche in Europa League questo è quanto trapela dagli ambienti interni alla società. Un’altra esclusione eccellente che rischia di influire molto negativamente sul pacchetto difensivo interista. Al suo posto si anima un ballottaggio che potrebbe portare a rivedere in campo, a mesi dalla sua ultima apparizione, l’ex capitano Andrea Ranocchia.

Le alternative di Godin e D’Ambrosio non sembrano dare abbastanza tranquillità al mister nerazzurro e alla difesa, colpevole di più di qualche leggerezza nelle ultime uscite. Alessandro Bastoni comunque potrebbe ritornare a vedere la sua maglia da titolare già nel prossimo incontro contro la Sampdoria o, alla peggio, nel match di ritorno casalingo sempre contro i bulgari del Ludogorets.