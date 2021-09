Inter, Marotta già al lavoro per il futuro: l’arrivo di Correa non chiude le porte a un innesto in attacco

Una di queste è l’Inter, che quest’anno è meno forte dell’anno scorso, ma sicuramente più completa. Ciò si può notare soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, nel quale il club ha sostituito Lukaku con due nuovi arrivi.

A parlare della questione è stato il quotidiano Tuttosport, secondo il quale Marotta non ha ancora terminato di sondare il terreno per nuovi rinforzi in attacco: “L’arrivo di Correa, che sarà riscattato per 25 milioni, non chiude del tutto le porte a un acquisto importante in attacco fra dodici mesi”, si legge.