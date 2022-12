Inter, Mkhitaryan sostituito contro il Sassuolo: le condizioni fisiche

Nel match contro il Sassuolo, Simone Inzaghi si è trovato costretto a sostituire all’inizio del secondo tempo Mkhitaryan. Le condizioni fisiche dell’armeno, infatti, preoccupano il tecnico dell’Inter.

Come sono le condizioni di salute del giocatore

All’inizio del secondo tempo contro il Sassuolo, Inzaghi ha fatto il suo primo cambio togliendo Mkhitaryan, il quale ha accusato problemi di salute. Al suo posto è entrato Gagliardini.

Il giocatore armeno non è nemmeno passato dalla panchina, anzi, si è recato direttamente negli spogliatoi del Mapei. Mkhitaryan è uscito dal campo in via precauzionale, non si sanno ancora le sue condizioni fisiche ma i colleghi di SkySport hanno già qualche idea.

Secondo quanto riportano i giornalisti di Sky, infatti, per lui si parla di un principio di lombalgia, pertanto le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.