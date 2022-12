Amici, Lorella Cuccarini confermata per l’anno prossimo? Le segnalazioni

Lorella Cuccarini è molto amata dal pubblico di Amici ma la sua partecipazione per l'anno prossimo è ancora in forte dubbio

Lorella Cuccarini attualmente ricopre il ruolo di insegnante di canto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’anno scorso, invece, si è occupata della danza: questo la rende la prima professoressa nella storia del talent ad essersi immedesimata in entrambi i ruoli. Nonostante la sua popolarità, però, la conferma dell’anno prossimo sembrerebbe essere in dubbio, come rivela il magazine Oggi.

Prof di canto e ballo

Maria De Filippi, nel corso di questi ultimi anni, l’ha fortemente voluta per dare una rinfrescata al programma. Infatti, Lorella a più riprese ha sempre mostrato profonda gratitudine nei confronti di Maria, ringraziandola spesso anche nel corso delle puntate. Tuttavia, questo non assicura la permanenza nella scuola.

Lo sanno bene Anna Pettinelli e soprattutto Veronica Peparini, grandi assenti nel corso di quest’anno, sostituite da Arisa ed Emanuel Lo. Non è detto, dunque, che la Cuccarini farà sicuramente parte della scuola il prossimo anno.

Nuovi progetti per Lorella Cuccarini?

Il giornalista Alberto Dandolo, nella rubrica sul magazine Oggi “Forse non tutti sanno che”, ha parlato proprio del futuro di Lorella. Secondo quanto rivelato dal magazine, pare che la Rai abbia in mente qualche progetto per farla tornare sull’emittente. La Rai sembrerebbe essere pronta ad affidarle una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time.

L’ultimo impegno della Cuccarini in Rai è stata la conduzione de La Vita in Diretta con Alberto Matano. Gli ascolti andavano benissimo la donna ebbe non pochi problemi con il suo collega. Non ci resta, dunque, che attendere la fine di questo nuovo anno per scoprire la verità.