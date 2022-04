Inter, occhio a Pinamonti: per lui in arrivo un’offerta da 20 milioni di euro

Autore di 12 gol e 2 assist in 34 partite con l’Empoli in questa stagione, Andrea Pinamonti è a 22 anni uno dei giocatori che l’Inter ha in prestito in questa stagione, ed è già diventato tra i giocatori più voluti sul panorama internazionale.

Il promettente attaccante italiano è ormai protagonista delle voci di mercato dato che, grazie alla sua ottima stagione, con prestazioni sempre a livelli più che alti, ha attirato l’interesse di alcuni club, sia esteri che italiani.

Come racconta SportMediaset, infatti, l’Eintracht Francoforte è la squadra che segue maggiormente le orme dell’attaccante transalpino, e si vocifera addirittura di un’offerta consistente in arrivo per lui già a giugno.

Sempre SportMediaset spiega che questo giocatore potrebbe raggiungere una valutazione compresa tra 20 e 25 milioni di euro già nel corso del mercato estivo, se gli italiani acconsentiranno al suo trasferimento.

Dunque, Inzaghi potrebbe dover dire addio ad un papabile perno della sua squadra già prima dell’inizio della sessione ufficiale di mercato, a meno che non si arrivi ad un accordo con la dirigenza nerazzurra.