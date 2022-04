De Laurentiis a casa Mertens, ecco cosa è successo

Nella giornata di ieri il patron azzurro ha fatto visita a Dries Mertens. Tra rinnovo e altre questioni, sembrerebbe esserci tanta carne al fuoco

Aurelio De Laurentiis ha visitato casa Mertens nella giornata di ieri. Il giocatore e la società sembrano essere vicini all’addio, ma le trattative per il rinnovo non sarebbero ancora terminate.

La visita di ieri sembra però non essere solo per il rinnovo, anzi, ci sarebbe anche il periodo non propriamente brillante in mezzo. Il Napoli è reduce, infatti, da una striscia di risultati negativi in Serie A. Un punto in tre partite, che ora porta la Juventus a solo meno uno in classifica. Il rischio di perdere il terzo posto è concreto.

Una brutta sconfitta

Aurelio De Laurentiis sembra poter aver provato un punto d’incontro per il rinnovo del belga. Altri parlano del voler ascoltare l’opinione di uno dei leader dello spogliatoio riguardo a questo terribile periodo. Il Napoli ha mostrato molta difficoltà in campo contro l’Empoli e nel giro di tre giornate ha salutato completamente la corsa scudetto.

Ora a rischio vi è anche la corsa Champions League. Nonostante le inseguitrici siano abbastanza lontane, la Juventus è a un solo punto di distanza e un altro risultato negativo potrebbe costare ai partenopei il sorpasso e l’avvicinamento della Roma. Complicato possa succedere con quattro giornate di campionato rimanenti, ma nel calcio non si sa mai. Il Napoli dovrà correre se vuole centrare la qualificazione alla massima competizione europea e lasciarsi alle spalle un periodo non propriamente roseo.