Inter, si allontana il Tottenham dalla pista “Bastoni”

Uno degli obiettivi dell’Inter è quello di assicurarsi i rinnovi dei suoi migliori giocatori. Il caso Skriniar ha lasciato grande amaro in bocca per la dirigenza milanese. Ecco perchè sarà meglio anticiparsi. L’ex difensore di Atalanta e Parma è in scadenza per il 2024; l’intenzione dell’Inter è quella certamente di prolungare il contratto del suo difensore.

Bastoni, a differenza del compagno di reparto, ha già dimostrato ampiamente tutto il suo amore per la causa nerazzurra, rifiutando diverse offerte in estate, tra cui quella dalla Premier League del Tottenham.

Nonostante ciò, secondo Il Corriere dello Sport, ci sono problemi per quanto riguarda il rinnovo. Bastoni chiede un contratto da 6 milioni + bonus, cioè quello offerto a Skriniar, che ha poi rifiutato in direzione PSG. L’offerta della società nerazzurra si stagna a 4,5 milioni + bonus, offerta giudicata inconsistente dall’entourage del giocatore. Il primo rifiuto non resta vincolante, e filtra comunque ottimismo per quanto riguarda il rinnovo. Bastoni vuole l’Inter, e l’Inter vuole continuare con Bastoni.

Nel frattempo in Inghilterra si è parlato dell’interesse del Tottenham per il centrale nerazzurro ma in una chiave particolare. Il Daily Mail spiega che con il rinnovo sul tavolo sarà difficile per gli Spurs arrivare al giocatore, così come a Skriniar ormai destinato al PSG. Per questo il club inglese starebbe orientandosi verso nuovi obiettivi: Marc Guehi del Crystal Palace, o sul croato del Lipsia Joško Gvardiol, rivelazione della prima parte del Mondiale in Qatar, stando alle indiscrezioni rilasciate dal Daily Mail.

“Gli Spurs cercheranno di acquistare fino a due nuovi difensori centrali e Guehi è l’obiettivo più importante. Anche perché scade in estate il prestito di Lenglet e ci sono dubbi su Davinson Sanchez“.