Inter, urgono rinforzi a centrocampo: per la fascia sinistra c’è Mathias Olivera

La sessione estiva di calciomercato ancora non è cominciata, ma la strategia dell’Inter è quanto mai delineata: cedere uno (oppure due) big per far cassa e reinvestire parzialmente per nuovi innesti.

Ebbene per quanto riguarda il piano arrivi, Inzaghi avrebbe messo in chiaro alla dirigenza che un reparto da arricchire è senza dubbio quello del centrocampo. Ecco allora che spunta il nome di una giovane promessa spagnola.

Piero Ausilio e Dario Baccin hanno incontrato i due agenti uruguayani di Mathias Olivera Miramontes, come riportato da FcInterNews. Il giovane esterno del Getafe, nazionale Celeste ma di passaporto spagnolo classe 1997, ha un contratto con gli Azulones ha una clausola rescissoria da 20 milioni.

Le cifre sono senza dubbio alte, e andrebbero un po’a. contraddire quello che era lo spirito iniziale del mercato delineato dal gruppo Zhang. Tuttavia, dall’incontro tra le parti emerge grande ottimismo.

Alcune fonti vicine al club avrebbero confermato l’esistenza di un accordo quinquennale tra l’Inter e il giocatore, con i nerazzurri che starebbero valutando l’opportunità di cercare uno sconto sulla clausola.