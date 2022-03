Isco alla Juventus per il post Dybala

Dalla Spagna parlano della possibilità di vedere Isco alla Juventus, in caso di mancato rinnovo di Dybala

Il futuro di Isco sembra esser lontano dal Real Madrid. Le merengues vorrebbero liberarsi del calciatore ex Malaga, visto anche che nella prossima stagione potrebbe trovare meno spazio. In quella corrente non è ancora riuscito ad imporsi, tanto da vederlo perennemente scontento. Ancelotti non sembra vederlo tra i titolari così spesso, tanto da lasciarlo in panchina.

Il giocatore dunque potrebbe presentarsi come un’occasione per tanti, avendo lo spagnolo vari estimatori a livello europeo. Uno di questi è Massimiliano Allegri, che sembrerebbe non aver mai nascosto il gradimento per il giocatore. Ora il calciatore potrebbe finalmente arrivare, ma a lui è legato il destino di Paulo Dybala.

La Juventus sfida la concorrenza

Dalla Spagna danno fortissimo il Siviglia, ma negli ultimi giorni sembrerebbe esser montata la candidatura dei bianconeri. L’operazione Isco sarebbe collegata, però, all’addio di Paulo Dybala. Nel caso in cui l’argentino non dovesse rinnovare – e al momento appare probabile – la Juventus si butterebbe su Isco. Una trattativa che appare piuttosto semplice sulla carta, ma attenzione alle contendenti.

Il valore di mercato del giocatore spagnolo è di circa 9 milioni, ma il suo contratto scadrà alla fine della stagione. Improbabile che il Real Madrid lo rinnovi, visto anche il clima tesissimo con il giocatore, dunque è quasi sicuro che partirà. Il Siviglia resta forte, ma la possibilità di rivedersi ad alti livelli potrebbe spingere il calciatore a scegliere la Juventus. Una Juventus che potrebbe rivitalizzarlo, dando vita alla parte finale della sua carriera.