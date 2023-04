Isola dei Famosi, lo sfogo di Cristina Scuccia: “Stava seduta impietrita”

Sebbene l’Isola dei Famosi sia tornato in televisione da nemmeno una settimana, una naufraga è già finita al centro dell’attenzione. Cristina Scuccia, ex suor Cristina, sta facendo parlare di sé per alcune difficolta che sta incontrando durante in questi primi giorni in Honduras.

“Stava seduta impietrita” – Sin dal suo sbarco in Honduras, Cristina ha ammesso che sull’isola dovrà affrontare una delle sue più grandi paure: il buio. L’idea di dover convivere e combattere questa sua fobia, è per la naufraga una sfida stimolante. La donna non è sola, infatti, al suo fianco c’è Corinne Clary.

Durante una delle prime notti sull’isola, l’attrice francese ha trascorso tutto il tempo a rassicurare la compagna d’avventura. Giunto il mattino, la Clary ha raccontato agli altri naufraghi cosa è accaduto durante la notte:

“Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”.

A confermare il racconto di Clary è stata proprio Cristina, ringraziando l’attrice per il suo sostegno durante quel momento difficile: “Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera“.