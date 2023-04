Juventus-Napoli: gli assenti del match

Uno dei match più attesi della Serie A si giocherà domenica 23 aprile all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle ore 20:45. I bianconeri ospiteranno in casa il Napoli del mister Spalletti che esce da una settimana difficile dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Non solo l’amaro in bocca per la sconfitta in contro il Milan, Spalletti dovrà fare i conti con la possibile assenza di alcuni titolarissimi tra cui Politano e Mario Rui. Ecco il comunicato ufficiale: “Matteo Politano e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra e una infrazione della testa del perone destro”.

Ai due si aggiunge anche la probabile assenza di Amir Rrahmani che nel finale del match di Champions League ha subito una distorsione alla caviglia destra.

La tegola anche per il mister Allegri che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha ricevuto brutte notizie dallo staff medico della Juventus. Tra i grandi assenti del match contro il Napoli ci sarà sicuramente Moise Kean che ha ricevuto una prognosi di 15 giorni dopo l’infortunio rimediato lo scorso venerdì.