Itaca Reveski: Andiamo Su>la Luna è il nuovo singolo

Andiamo Su>la Luna è l’ultimo singolo di Itaca Reveski, uscito da poco e accompagnato dal relativo videoclip. Questo nuovo brano segna un’altra tappa del suo viaggio artistico ben definito e completo che stiamo scoprendo canzone dopo canzone.

ll pezzo segna il ritorno dell’artista e del suo progetto, dopo l’ultimo singolo Delle Sirene Il

C/-

to. Itaca Reveski è uno dei progetti più talentuosi della scena indipendente come

riconosciuto anche da Spotify Italia che ha inserito i suoi brani nelle playlist editoriali New Music Friday ed A Fine Giornata insieme agli artisti italiani più affermati. Con Andiamo Su>la Luna vuole rappresentare un viaggio che dalla mente può portare fino alla luna, con un susseguirsi di pensieri che nascono dalla solitudine.

“Andiamo su>la luna è una canzone romantica e riflessiva, è un flusso di pensieri generato da una sensazione di solitudine. Pensieri che messi l’uno dopo l’altro mi portano alla fine sulla luna, da una sensazione spiacevole ad un posto “fantasioso”, non che la luna non esista, ma che andare realmente sulla luna non è uguale all’andarci con l’immaginazione. Un viaggio attraverso pensieri sparsi, nel passato, nel futuro, una preghiera. Quando mi capita di sentirmi solo mi faccio spesso trasportare da ciò che la mente mi suggerisce, per capire cosa c’è dietro questa solitudine. Il giorno in cui l’ho scritta, dietro quella sensazione di solitudine si nascondeva “Andiamo su>la luna”.

Il video, ideato da Itaca Reveski e Motion People che ne ha curato la realizzazione, è una via di mezzo tra un “lyric video” e un videoclip. L’artista ha voluto dare l’idea di pensieri sparsi scritti su dei fogli perché è così che è nata la canzone, appuntandosi diverse frasi su dei post-it e mettendole poi insieme.

Prepara la valigia e parti anche tu per il viaggio con Itaca Reveski, ascolta il brano qui