Jorginho, la Juventus stringe per l’acquisto

Jorginho è la priorità per il centrocampo. Il calciatore del Chelsea sembra voler tornare in Italia e la Juventus lo accontenterebbe

Dopo l’addio di Pjanic, la Juventus non ha avuto un vero e proprio playmaker a centrocampo. Si sente fortissimamente la mancanza di un giocatore con i piedi educati e Arthur non può essere quel tipo di giocatore.

Il brasiliano non sa verticalizzare – o almeno, non lo fa mai – e gioca spesso nello stretto. Un suo connazionale potrebbe dunque prendere il suo posto o aggregarsi ai bianconeri. Connazionale di nascita, ma italiano d’adozione. Jorginho, infatti, è un calciatore naturalizzato in Italia ma che ha origini brasiliane. Il centrocampista del Chelsea sembra essere il primo obiettivo per il centrocampo bianconero.

L’offerta della Juventus e la volontà dell’italo-brasiliano

Jorginho lo ha fatto intendere, vuole andare via dall’Inghilterra. Non rinnoverà il contratto in scadenza con il Chelsea alla fine della prossima stagione – Luglio 2023 – dunque i londinesi spingeranno potenzialmente per cederlo nella prossima sessione. La Juventus, come detto, cerca qualcuno con le sue capacità in quel ruolo e potrebbe fare l’affondo decisivo.

Il calciatore non disdegnerebbe un ritorno in Italia, dove ha giocato tra Hellas Verona e Napoli, e la Juventus sembra essere piazza gradita. La Juventus avrebbe pronto un quadriennale da 6 milioni netti a stagione più bonus, per lui. Offerta allettante, mettendolo addirittura al centro del progetto. Per strapparlo al Chelsea serviranno almeno 20 milioni, cifra che la Juventus potrebbe spendere tranquillamente. Resta da capire come si evolverà la situazione, nel caso i bianconeri si butteranno su altri profili.