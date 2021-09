Juve, Bentancur si ferma in nazionale: difficile la presenza con il Napoli

Le nazionali sono sempre fonte di preoccupazione per i club, soprattutto quando alle porte c’è una sfida importante in campionato. E’ il caso della Juventus, che ha numerosi giocatori in giro per il mondo e l’11 settembre dovrà affrontare il Napoli di Spalletti.

Per i bianconeri nelle ultime ore sono giunte notizie poco rassicuranti dall’Uruguay relative alle condizioni fisiche di Rodrigo Bentancur.

Stando a quanto riporta il giornale El Observador, il centrocampista della Juve sarebbe uscito al 71′ nella sfida tra Uruguay e Perù non per motivi tecnici ma per un problema muscolare.

Il club juventino monitorerà la situazione nei prossimi giorni restando in contatto con lo staff medico della nazionale uruguaiana per conoscere l’entità dell’infortunio.

Difficile al momento ipotizzare che il giocatore possa partire titolare nella sfida con i partenopei al rientro dopo la sosta.