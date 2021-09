Roma, Spinazzola: “A novembre torno ad allenarmi, a dicembre sarò in campo”

Leonardo Spinazzola spinge sull’acceleratore e punta a rientrare prima della fine del 2021. Il terzino della Roma, reduce dal brutto infortunio e dall’intervento al tendine, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha fatto chiarezza sui tempi di recupero:

Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Mourinho e Mancini sanno che a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò in campo. Per vincere non basta lo spogliatoio unito, ma serve una squadra che dia sempre il cento per cento quando scende in campo, poi ci si può mandare anche a quel paese.

E’ chiaro che, invece, se poi vai a cena insieme come facciamo noi è ancora più bello.

E’ bellissimo far parte di un gruppo così scemo e ignorante come il nostro, non l’avevo mai visto. Anche per questo abbiamo trascinato gli italiani”.