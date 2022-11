Juve, Ferran Torres vuole lasciare il Barcellona

Dalla Spagna arriva la notizia che Ferran Torres potrebbe voler lasciare il Barcellona. La Juventus starebbe ponderando di provarci

Ferran Torres è nel mirino dei bianconeri da svariato tempo, con la Juventus che in estate potrebbe tentare l’assalto. Il calciatore spagnolo è stimatissimo sin dai tempi del Valencia da cui la Juventus avrebbe tentato di prelevarlo.

L’agente sulla questione disse: “Ferran Torres doveva lasciare il Valencia ed era vicinissimo alla Juve. Addirittura stavamo già cercando casa a Torino. Poi i due club non si accordarono”. Il calciatore si trasferì al Manchester City, salvo poi tornare in Spagna al Barcellona.

Ora può accadere?

Trattativa difficile, considerando che il Barcellona lo ha acquistato neppure un anno fa a circa 55 milioni di euro. Il calciatore, da fonti spagnole, sarebbe scontento in blaugrana tanto da star ponderando l’addio. La Juventus lo ha puntato da tempo, ma il prezzo di cartellino potrebbe essere fin troppo elevato. In Italia parlano di 25 milioni di euro come possibile offerta della Juventus, ma è difficile.

Il calciatore ha mostrato già gradimento in passato per Torino, tanto che ora potrebbe comunque spingere con il Barcellona per il trasferimento. Il malcontento nasce da una sostituzione. Entra Ansu Fati e il valenciano si lascia andare a dei chiari gesti di frustrazione tornando in panchina. Una furia causata anche dall’aver giocato un’ottima partita, dove gli è soltanto mancato il gol. La Juventus potrebbe sfruttare questa frustrazione per prelevarlo ad un prezzo relativamente basso rispetto al pagato dal Barcellona, che in virtù della necessità di cedere potrebbe lasciar andare il calciatore.