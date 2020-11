Juve – Napoli, si va verso la conferma della sentenza: possibile un terzo grado di giudizio

Secondo quanto riportato dal portale online calciomercato.it, il Napoli avrebbe ben poche chances di vedere la vittoria del proprio ricorso in merito alla partita non disputata con la Juventus. Il responso, che dovrebbe uscire lunedì 9 novembre, dovrebbe confermare quanto già espresso dal Giudice Sportivo Mastandrea: sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione per gli azzurri.

Ovviamente il Napoli non ha alcuna intenzione di accettare alcun tipo di esito negativo. Non è così da escludere il terzo grado di giudizio, che vedrebbe allora prolungarsi ulteriormente l’aspra battaglia legale.

La società con a capo Aurelio De Laurentiis rimane ottimista e convinta delle proprie argomentazioni. L’eventuale processo al CONI potrebbe incontrare pareri più morbidi riguardo alla questione, con l’intento ultimo di mediare e pesare la scesa in campo dei poteri sportivi e regionali.

Lo scenario più probabile quindi è che si vada ben oltre il 9 novembre per la risoluzione ultima della diatriba. Ciò che sembra certo comunque è che entro dicembre si prenderà una decisione definitiva: dopo tale periodo non ci sarà più tempo infatti per disputare l’eventuale match tra Napoli e Juventus.

Inutile ribadire che a Castel Volturno nessuno si farà distrarre dalla vicenda extra-calcistica, poiché intanto il Napoli è chiamato a raccogliere punti importanti sia in campionato che in Europa League. La stagione azzurra non può ovviamente dipendere dal punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo.