Juve-Romagnoli pista concreta: Raiola pronto a portarlo a Torino nella prossima estate

La Juventus è determinata a mettere a segno almeno un altro colpo negli ultimi giorni di mercato, ma non perde di vista gli obiettivi futuri e prepara la strategia a lungo termine.

Nei numerosi incontri con Mino Raiola nell’ambito della trattativa Kean, i bianconeri hanno parlato anche di Alessio Romagnoli, difensore del Milan in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Romagnoli ha perso posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli e non è più un titolare, motivo per cui difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza.

Un’occasione che la Juventus non vuole farsi sfuggire, per questo nei prossimi mesi potrebbe mettere sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno.

La possibilità di prelevare il giocatore a costo zero attira, però, anche l’Inter, interesse che spinge la Juve a muoversi in anticipo per mettere le mani sul giocatore.