Sky – Su Amrabat si inserisce il Torino

Sta per concludersi questa sessione di mercato. Il Napoli non ha operato come speravano in molti tra i tifosi. Sono andati via a parametro zero Hysaj e Maksimovic, oltre che Bakayoko tornato al Chelsea per fine prestito, ed ora vicinissimo al ritorno al Milan.

Al momento, il solo Maksimovic è stato sostituito con lo svincolato Juan Jesus, ex Roma e Inter, che Spalletti ha già allenato. Numericamente servirebbe almeno un altro innesto, e il tecnico spera possa arrivare un centrocampista che sappia sia fare interdizione che smistare palloni ai compagni.

Si sono fatti tanti nomi, tra cui Loftus-Cheek del Chelsea, Camara dell’Olympiakos e infine Sofyan Amrabat della Fiorentina. Quest’ultimo è probabilmente il preferito per costi e per il fatto che già conosce la serie A.

Il Napoli sta attendendo il momento giusto per fare l’offerta e convincere la dirigenza viola a cedere il marocchino in prestito con diritto di riscatto.

E’ notizia però recente, come riporta Gianluca Di Marzio a Sky, che sul giocatore ex Verona si sia inserito il Torino. Il suo ex allenatore Ivan Juric lo vorrebbe di nuovo con sé per rinforzare il suo centrocampo. La dirigenza partenopea deve stringere i tempi se vuole chiudere questo colpo e anticipare il Torino.