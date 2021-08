Nicole Mazzocato, nuovo flirt in corso? La segnalazione di Deianira

Negli scorsi mesi a trovarsi spesso al centro del gossip è stato un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Nicole Mazzocato, a cui sono stati spesso attribuiti presunti flirt. Dopo la segnalazione giunta a Deianira Marzano, l’influencer negli ultimi giorni è nuovamente finita nel mirino della cronaca rosa. Stando a quanto emerso dalle informazioni raccolte dall’opinionista, la Mazzocato attualmente si starebbe frequentando con qualcuno. Di chi si tratta?

FLIRT IN CORSO – Come detto in precedenza, negli ultimi mesi spesso Nicole è finita al centro della cronaca rosa per alcuni presunti flirt, mai confermati. Da quanto giunto sta ultimamente circolando sui social, la ragazza avrebbe una nuova fiamma.

A parlarne è stata anche la Marzano, condividendo sulle sue IG Stories le segnalazioni dei suoi utenti. Nella prima storia su Instagram si legge il racconto di una delle follower dell’opinionista.

Da quanto riportato, nonostante Deianira abbia voluto oscurare il nome, si tratta di un calciatore. L’utente parla di un weekend a Forte dei Marmi in cui la Mazzocato è stata sempre con questo calciatore, con loro altre due coppie. Stando a quanto avvistato, i due non si sarebbero mollati nemmeno per un secondo.

Nella segnalazione, l’utente ha aggiunto: “Se ne sono andati via da soli, con un porche bianco e interni rossi come nelle storie che pubblica”. Nella IG Story successiva, Deianira ha mostrato due scatti dei due presunti piccioncini. È innegabile che sia lo scatto di Nicole che di Armando Anastasio, il calciatore che avrebbe catturato l’attenzione dell’ex volto di UeD, confermerebbero la segnalazione della Marzano. Entrambi, infatti, hanno scattato dei selfie in macchina, il cui sfondo sono i rivestimenti rossi dei sedili.