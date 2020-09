Juve, sempre più Dzeko. Koeman riapre a Suarez: “Se resta sarà una grande risorsa”

Giornata importante in casa Juventus sul fronte mercato. Nelle prossime ore Arek Milik dovrebbe dare il via libera al trasferimento alla Roma, operazione che sbloccherà il passaggio di Dzeko alla corte di Andrea Pirlo.

La Juve ha virato con decisione sul bosniaco dopo le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Luis Suarez, che sosterrà comunque l’esame per ottenere il passaporto comunitario.

L’attaccante uruguaiano era la prima scelta ma le lunghe tempistiche dell’operazione, non solo per le pratiche per il passaporto ma anche per l’accordo sulla buonuscita da trovare con il Barça, hanno spinto il direttore sportivo Paratici a spostare l’attenzione sul centravanti della Roma.

In virtù delle difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, Suarez alla fine potrebbe restare al Barcellona come l’amico Messi. Una mano in tal senso può arrivare dal tecnico Koeman, che ha riaperto al reinserimento del giocatore in rosa in un’intervista rilasciata ai microfoni di TV3 dopo l’amichevole vinta dal Barcellona contro il Girona:

“Suarez? Questa mattina abbiamo parlato del suo futuro. Siamo in attesa di vedere se alla fine giocherà con noi o no. Se rimane con noi, sarà una grande risorsa della squadra”.