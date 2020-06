Juve, si fermano Khedira e Alex Sandro: per il tedesco 45 giorni di stop

Piove sul bagnato in casa Juventus, a pochi giorni dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e dalla ripresa della Serie A Maurizio Sarri perde per infortunio Sami Khedira e Alex Sandro.

Il centrocampista tedesco si era fatto male nell’ultimo allenamento prima della sfida con il Napoli e dai primi accertamenti è emersa la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà ad ulteriori test ma lo stop sarà almeno di 45 giorni, con il rischio di saltare tutta la seconda parte di stagione e rientrare ad agosto, quando la Juve sarà impegnata in Champions League.

Discorso diverso per il terzino brasiliano, rimasto in campo per tutti i 90′ nella finale di Coppa Italia, ma infortunatosi in un contrasto di gioco nel secondo tempo riportando la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale.

Il brasiliano starà fermo una ventina di giorni, saltando almeno quattro partite, quelle con Bologna, Lecce, Genoa e Torino.