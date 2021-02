Juve-Suarez un anno dopo. L’attaccante può liberarsi dall’Atletico Madrid

Il nome di Luis Suarez accostato nuovamente alla Juventus. L’attaccante uruguaiano al termine della stagione può svincolarsi dall’Atletico Madrid in virtù di una speciale clausola presente del contratto e l’ipotesi bianconera potrebbe tornare d’attualità.

Ad esprimersi sul futuro di Suarez nelle ultime ore è stato il patron dell’Atletico, Enrique Cerezo, che ha parlato ai microfoni di El Larguero:

“Il prossimo anno giocherà dove vorrà come fanno tutti i giocatori. Non so ad oggi che idee abbia, ma con noi non ci sono stati problemi”.

Nonostante sia tornato su altissimi livelli in questa stagione, con ben 16 reti in 20 presenze nella Liga, Suarez in caso di offerte soddisfacenti potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Madrid.

La Juventus non l’hai mai perso di vista e il fatto che Paratici stia cercando un attaccante per rinforzare il reparto di Pirlo potrebbe riaccendere la trattativa. Vedremo se i bianconeri nelle prossime settimane torneranno all’assalto.