Juve, tegola per Pirlo: Demiral out 10 giorni. Con il Ferencvaros è emergenza difesa

Problemi muscolari per il difensore turco. Non una buona notizia considerando le assenze di Bonucci e Chiellini

Non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo alla vigilia della sfida di Champions League con il Ferencvaros, in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino ore 21. Il tecnico della Juve perde Merih Demiral per un problema muscolare, assenza pesante considerando che Bonucci e Chiellini sono ai box.

Stamani il centrale turco era atteso alla Continassa per l’allenamento, ma non è sceso in campo e la Juve ha chiarito subito l’accaduto con un tweet:

“Demiral ​è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni”.

Il difensore salterà la sfida di domani e sicuramente quella con il Benevento, sperando di rientrare per la gara di Champions con la Dinamo Kiev. Probabile che con il Ferencvaros Pirlo sposti Danilo al centro in coppia con de Ligt, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. La probabile formazione:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo