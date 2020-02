Juventus, 5 big in discussione: addio a fine stagione ipotesi concreta

Cinque giocatori della Juventus rischiano di non essere confermati in vista del prossimo anno. Le ultime

E’ tempo di valutazioni in casa Juventus, gran parte della stagione è ormai alle spalle e la società sta riflettendo sulla rosa in ottica futura. Le decisioni definitive saranno prese solamente a fine campionato, in base al raggiungimento dei risultati, ma già da giorni circolano i nomi dei possibili partenti.

SEGNALE DI VITA – In uscita al momento c’è Federico Bernardeschi, che non è titolare dalla gara del 7 dicembre con la Lazio e negli ultimi due mesi in Serie A ha giocato solo 25′. L’ex Fiorentina per guadagnarsi la riconferma dovrà dare un segnale chiaro e cercare di rientrare nelle rotazioni di Sarri. In caso contrario sarà ceduto.

MANCATO ADATTAMENTO – Potrebbero lasciare la Juve anche Ramsey e Rabiot, i due nuovi arrivati hanno faticato ad ambientarsi e potrebbero essere inseriti nella trattativa con lo United per riportare Pogba a Torino. Al momento, però, a rischiare maggiormente è il gallese, dato che Rabiot negli ultimi tempi è stato impiegato con continuità.

HIGUAIN-DOUGLAS COSTA – Da valutare anche la permanenza di Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Il primo negli ultimi due anni ha saltato tante partite per i continui problemi fisici. Il secondo non è un titolare inamovibile e non sta disputando la sua miglior stagione. Con il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo al momento distante, il Pipita rischia di finire sul mercato.