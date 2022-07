Juventus, Allegri cerca un innesto per la fascia destra: c’è Nahuel Molina, ma l’operazione richiede 30 milioni

Partito il pressing di mercato è difficile fermarlo, almeno questo è il caso della Juventus. Il caso De Ligt ha innescato un effetto domino che sta stravolgendo il mercato bianconero.

Dopo l’arrivo (o ritorno) di Pogba, la dirigenza non si ferma, e continua a gettare le basi per l’inizio di nuove trattative di mercato in entrata. I reparti che più necessitano di un rinforzo, attualmente, sono quello della difesa e delle fasce.

Una delle preoccupazioni di Massimiliano Allegri, infatti, è sulla fascia destra, quindi il club sta valutando il da farsi per soddisfare la richiesta del suo allenatore. Uno dei nomi più in auge al momento è quello di Nahuel Molina.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, la squadra piemontese segue le orme di Molina ormai da giorni. Il 24enne difensore argentino attualmente all’Udinese, ha fatto parlare di sé non poco a suon di prestazioni degne di nota.

Al club bianconero, infatti, ha segnato 8 gol e effettuato 2 assist in 37 partite nel corso della stagione appena conclusa. Il giocatore è attualmente valutato 30 milioni di euro. In ogni caso, il club piemontese vuole abbassare tale cifra e per questo entrerà in trattativa.