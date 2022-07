Attacco Napoli: se parte Osimhen l’idea Icardi è fattibile?

Tuttavia, ad alcune offerte sembra difficile rifiutare e dalle ultime indiscrezioni la trattativa si potrebbe aprire proprio con la Germania dove in casa Bayern Monaco è prevista la partenza di Lewandowski. Per far fronte alla partenza dell’attaccante polacco è probabile che vengano stanziati circa 120 milioni e secondo voci di mercato sembra ci sia già stata una telefonata per sondare la disponibilità di Osimhen.

POSSIBILI SOSTITUTI: IDEA ICARDI

Tra i possibili sostituti in caso di partenza di Osimhen ci sono nomi come Scamacca e Broja.

Dall’Europa figura anche il nome di Mauro Icardi che è attualmente in uscita dal Paris Saint Germain e sembra essere favorevole ad un ritorno in Italia. Attualmente secondo Transfermarket il suo valore di mercato, complice l’ultima stagione altalenante, si aggira sui 22 milioni di euro ed è una cifra che il Napoli potrebbe considerare in seguito all’incasso per la partenza di Osimhen.

Al momento sul banco delle trattive non c’è nessuna sicurezza e all’argentino sembrano interessate anche la Juventus e il Monza. Le trattative potrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane.