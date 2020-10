Juventus-Barcellona, Bonucci verso l’impiego da titolare: le ultime sulle formazioni

La Juventus di Andrea Pirlo scenderà in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino contro il Barcellona di Leo Messi, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, calcio di inizio ore 21 e diretta in chiaro su Canale 5.

Pirlo non potrà contare su Cristiano Ronaldo, l’esito del tampone arrivato nella serata di ieri ha accertato la positività del portoghese, che spera di rientrare per la prossima di campionato. Out anche Chiellini, de Ligt e Alex Sandro.

Speranze invece per Leonardo Bonucci, che sarà valutato attentamente nel corso della rifinitura, se non ci saranno problemi il difensore scenderà in campo da primo minuto. In tal caso Pirlo confermerà la difesa a tre con Danilo e Demiral a completare il reparto. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Dembelé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All. Koeman