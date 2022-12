Juventus, Cambiaso o Barbieri per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus starebbe valutando con attenzione la crescita di Andrea Cambiaso e Tommaso Barbieri

Che la Juventus operi sul mercato di gennaio è difficile da prevedere, ma con un terzino da cercare appare probabile che si possa anche solo vedere qualche operazione di ripiego. Qualcuno che possa tappare i buchi, almeno fino alla prossima estate.

La Juventus, però, potrebbe anche scegliere di valutare alcuni dei talenti già in ottica bianconera che stanno crescendo in prestito e nella seconda squadra. Tra di questi ci sono Andrea Cambiaso e Tommaso Barbieri, che sembrano essere già potenzialmente pronti per il salto di qualità.

Juventus in campana

Sia Andrea Cambiaso che Tommaso Barbieri potrebbero far parte del futuro della fascia difensiva bianconera. I due giocatori piacciono e non poco ad Allegri, che li starebbe eventualmente valutando per un inserimento graduale. Se Barbieri è nuovo a questi palcoscenici, gioca nella Nex Gen, Cambiaso invece sta già dimostrando di essere ottimo.

Barbieri è fresco di rinnovo e di recente si è dimostrato essere un ottimo profilo per il futuro. Per ora la Juventus starebbe valutando la possibilità di mandarlo in prestito, ma la prossima stagione potrebbe esserci spazio anche per lui. Il nuovo contratto del giocatore sarà valido fino al 30 giugno 2026, abbastanza lungo e che fa capire quanto i bianconeri puntino sul giocatore.

Intanto, alla prima uscita il giocatore ha detto: “Sicuramente delle grandissime emozioni, son contento perché abbiamo vinto. Abbiamo giocato in questo stadio che è fantastico. Sono contento soprattutto perché tutta la squadra ha giocato bene e perché abbiamo raggiunto la vittoria. Contro questa squadra era difficile. Io cerco sempre di imparare da quelli che giocano nel mio ruolo e dagli altri giocatori. Mi aiutano sempre: sia quando sbaglio che quando faccio una cosa giusta e cercano sempre di aiutarmi. Il resto della stagione? Per ora sono un giocatore dell’Under 23 e darò il meglio. Se dovessero chiamarmi in prima squadra darò il meglio anche qui”.