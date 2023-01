Juventus, che intrighi con il Barcellona: Ndicka e Jordi Alba sul banco

La Juventus sfida sul mercato il Barcellona, ma intanto si apre una possibilità per prendere Jordi Alba proprio dai blaugrana

Juventus e Barcellona, solitamente nemiche sul campo da calcio e ad oggi alleate e allo stesso tempo sfidanti sul mercato. Le due squadre puntano fortemente allo stesso obiettivo, provando a lavorare anche su un trasferimento tra loro.

Infatti, non solo i bianconeri – oltre a tante altre squadre – su Evan Ndicka ma ora anche il Barcellona. Il calciatore francese è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte che potrebbe provare a cederlo già nel mercato di gennaio. Il giocatore ha altissime richieste di contratto, però, con la Juventus che si starebbe tirando indietro proprio per evitare di pagare uno sproposito.

Jordi Alba nel mirino

Le richieste di Ndicka sono di circa 7 milioni annui, 35 milioni di euro spalmati dunque su più anni. Più un bonus alla firma che porterebbe il prezzo totale per arrivare a lui a circa 50 milioni di euro. Se ne parlerà, ma intanto la Juventus continua a sondare Jordi Alba. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2024 e sembra ci sia la volontà bianconera di portarlo a Torino.

L’esterno piace anche all’Inter, ma sembra possa esserci un netto vantaggio bianconero per questo mese di gennaio. La Juventus potrebbe provare a chiudere subito, per assicurarsi il giocatore già per questo mese invernale. Intanto dalla Spagna sono sicuri: salvo clamorosi colpi di scena, lo spagnolo non rinnoverà il suo contratto in scadenza e saluterà presto la casa blaugrana. Per l’Italia? Ancora non si sa.