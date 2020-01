Juventus, colloquio Sarri-de Ligt: il tecnico rinnova la fiducia al difensore

In casa Juventus tiene banco il caso de Ligt, il centrale olandese con il Cagliari si è accomodato in panchina per la quarta volta consecutiva, esclusioni che fanno discutere considerando il prezzo pagato per il cartellino e la fama di cui gode l’olandese, ritenuto da molti uno dei difensori più forti in circolazione.

FIDUCIA – E’ dello stesso avviso anche Maurizio Sarri, che al termine della gara con i sardi ha spiegato l’esclusione del giocatore:

“Sono convinto che De Ligt diventerà uno dei difensori più forti del mondo – ha detto Sarri a ‘Sky Sport’ – Ha fatto un percorso devastante nei primi cinque mesi, ha dovuto imparare una nuova lingua e una nuova filosofia calcistica, quindi è normale che sia andato un po’ in appannamento. Demiral in questo momento sprizza energia, è in grande salute fisica e mentale e mi sembra giusto sfruttare i giocatori in relazione al momento”.

CHIARIMENTO – Sarri ha confermato la fiducia al giocatore sia in pubblico che in privato. Nella giornata di ieri, infatti, tra i due è andato in scena un colloquio alla Continassa, con l’olandese che ha accettato serenamente la scelta del tecnico, consapevole che si tratti solamente di un periodo di appannamento.